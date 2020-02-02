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تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:10 ص
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق برشلونة نظيره ليفانتي في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: ألبا – بيكيه – أومتيتي – سيرجي روبيرتو

خط الوسط: دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش

خط الهجوم: إنسو فاتي – ليونيل ميسي – جريزمان

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.
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