يستضيف فريق برشلونة نظيره ليفانتي في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.





تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي





حراسة المرمى: شتيجن





خط الدفاع: ألبا – بيكيه – أومتيتي – سيرجي روبيرتو





خط الوسط: دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش





خط الهجوم: إنسو فاتي – ليونيل ميسي – جريزمان



