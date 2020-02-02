تعليق رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى الصين

أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، بأن الخطوط الجوية السعودية، قررت تعليق الرحلات إلى مدينة "جوانزو" الصينية.

وقالت الخطوط الجوية السعودية، إن تنفيذ القرار يبدأ من مساء اليوم، مشيرة إلى أن طائرة أجلت طلابًا من مدينة ووهان الصينية، وأن الرحلة تصل الرياض بعد نحو ساعتين.

وأشار دبلوماسي سعودي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إلى أن المملكة أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقد وافقت السلطات الصينية على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى العاصمة الرياض بعد نحو ساعتين، وفقًا للتلفزيون الرسمي.

وأكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وكتب وزير الصحة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن". مضيفا "رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع".

وشكر الربيعة جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية وطننا من هذا الفيروس.

وحث وزير الصحة جميع المواطنين والمقيمين على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات.