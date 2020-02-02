سجل هنا | لينك جديد للحصول على نتيجة أولى وثانية ثانوي 2020 الترم الأول (كل المحافظات)





وفي حالة عدم معرفة أي معلومات من اللينك السابق، يمكنكم متابعة المقالة التالية وسنوفر لكم لينكات جديدة تسهل عليكم معرفة نتيجة أولى ثانوي 2020 الترم الأول بكل سهولة، ونتيجة ثانية ثانوي الترم الثاني 2020.





ولسهولة معرفة النتيجة يمكنكم اتباع الخطوات التالية أولا لكي لا يخطلت عليكم الامر في حالة عدم معرفتكم كيفية الحصول على نتيجة أولى ثانوي وثانية ثانوي 2020.





- يجب الضغط على الرابط التالي http://emis.gov.eg/ - على الطلاب تسجيل الرقم القومي الخاص بهم. - دخل الكود في حالة كنت تحمل جنسية أخرى. - اضغط على ايقونك تحميل مؤشر الاداء. - سيتم اعلان النتيجة خلال الساعات القليلة لمقبلة.



ولمعرفة نتيجة أولى ثانوي وثانية ثانوي سجل بياناتك هنا



