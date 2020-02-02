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فايلر: جماهير الهلال لم تحترم الكرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:08 ص
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فايلر
فايلر
وكالات
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أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي غضبه من جماهير الهلال السوداني، عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة التي جمعت الفريقين في الخرطوم في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

قال فايلر في المؤتمر الصحفي: "من الصعب الحديث عن كرة القدم بعد هذه المباراة، وجماهير نادي الهلال لم تحترم كرة القدم خلال اللقاء".

وأضاف: "سعيد بالتأهل ومتأسف لما حدث خلالها، والمباريات يجب أن تلعب نظيفة، ولكن عدد كبير من الجماهير لم تحترم كرة القدم".

وكان الأهلي تأهل إلى دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة عقب التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.


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