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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:15 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الفليبينية، اليوم الأحد، أول حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس.

 

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي، في مؤتمر صحفي: "يوجد الآن لدينا حالتين مؤكدتين بالإصابة بالفيروس في الفلبين، الحالة الثانية لرجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما نُقِلَ إلى المستشفى لعلاج الالتهاب الرئوي بعد إصابته بالحمى والسعال والتهاب الحلق".

 

وأضاف فرانسيسكو دوكي: "توفي الرجل الصيني، يوم السبت، الأول من فبراير"، مشيرا إلى أنه "على مدار الأيام القللية الماضية كانت حالته مستقرة وقد أظهر علامات تحسن، لكن، حالته تدهورت خلال الـ24 ساعة الماضية مما أدى إلى وفاته".

 

وتابع وزير الصحة الفلبيني: "المتوفي كان مرافقا للسيدة الصينية البالغة من العمر 38 عاما والتي تم تأكيدها مسبقا على أنها الحالة الأولى للإصابة بالفيروس في الفلبين، بحسب صحيفة "Inquirer" الفلبينية.

 

وأشار دوكي، إلى أن 24 مشتبه بهم كانوا يخضعون للفحص، اظهروا نتائج سلبية مع الفيروس، ووصل المصابان من مدينة ووهان في الصين إلى البلاد في 21 يناير الماضي.

 

وأعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا فرانسيسكو دوكي رجل صيني

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