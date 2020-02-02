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إنتر ميلان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:38 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان يسعى لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة الذي بطمح بشدة في الفوز على بخدمات نجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

وكشفت صحيفة كوريير ديلو سبورت أن إنتر ميلان بدأ في التحرك من أجل تقديم عقود جديدة لبعض نجوم الفريق على رأسهم الحارس المخضرم سمير هاندانوفيتش ولوتارو مارتينيز.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان سيعرض على قائد الفريق وحارس مرماه سمير هاندانوفيتش عقداً جديداً لربطهم بالنادي حتى صيف 2022.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر ميلان سيرفع المقابل السنوي الذي يتقاضاه الحارس البالغ من العمر 35 عاماً.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يسعى إلى تقديم عقداً جديداً لمهاجمه المتميز الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لحمايته من إغراءات برشلونة.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يرغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجمه الأرجنتيني والبالغ قيمته 111 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر ميلان لن يكتفي بتجديد تعاقده بالثنائي المذكور فقط بل سيقدم عقوداً للاعبيه الشباب على رأسهم سيباستيانو إسبوزيو ونيكولا باريلا والمدافع المخضرم دانيلو دي أمبروسيو.
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