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برشلونة ضد ليفانتي| مفاجأة غير متوقعة في تشكيل البارسا المتوقع

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:25 ص
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برشلونة
برشلونة
علي خلاف
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يستقبل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الأحد منافسة  ليفانتي على ملعب الكامب نو في  إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد ليفانتي على ملعب الكامب نو في  إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في تمام الـ22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية وتنقل قناة beIN SPORTS HD 3 المباراة حصرياً عبر شاشتها.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي

وفي سياق متصل يتوقع أن يبدأ كيكي سيتين مباراة ليفانتي مساء اليوم الأحد معتمداً على طريقته المعتادة 3-5-2 حيث الثلاثي المدمر في الهجوم ميسي وجريزمان وإنسو فاتي ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه

خط الوسط: إنسو فاتي - سيرجيو بوسكيتس - أرتور - فريكي دي يونج - جوردي ألبا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان.

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ليفانتي

ويغيب عن البارسا في مواجهة ليفانتي مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين كلا من لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو بسبب الإصابة.

ترتيب برشلونة وليفانتي في الليجا

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الجدول الإسباني برصيد 43 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد الذي وصل لـ49 عقب فوزه بالأمس على ضيفه أتليتكو مدريد في الجولة الـ22 من الليجا ، بينما يحتل ليفانتي المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة.
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