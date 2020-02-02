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تعرف على موقف الأهلي في مجموعته بعد واقعة أم درمان

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:38 ص
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الأهلي
الأهلي
هيثم موسى
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خطف النادي الأهلي نقطة ثمينة مساء أمس السبت من أنياب الهلال السوداني، بعد أن خرج بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أثارت غضب شعب الهلال السوداني في أم درمان.

ونجح المارد الأحمر بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كثاني المجموعة خلف النجم الساحلي الذي فاز في نفس الوقت على فريق بلاتنيوم.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

1_ النجم الساحلي برصيد 12نقطة. 

2_ الأهلي برصيد 11 نقطة.

3_ الهلال السوداني برصيد9 نقاط.

4_ بلاتنيوم برصيد نقطة وحيد.
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