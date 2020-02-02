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رد غير متوقع من عمرو أديب على مجاملة مستشار ترامب

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:37 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
أشرقت حفني
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استضاف الإعلامي عمرو أديب، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروف إعلاميا بـ"مهندس صفقة القرن"، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي بداية تقديم أديب، لكوشنر، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، وجه كوشنر حديثه لأديب قائلا: "أتشرف بلقائي معك وسمعت أنك صاحب أفضل برنامج في مصر".

ورد أديب، على هذه المجاملة قائلا: " لست الأفضل ولكنني جيد بالقدر الكافي".

وأكد كوشنر، خلال اللقاء على ضرورة الوصول لحل وسط بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإيجاد طريقة يستطيع من خلالها الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة رائعة، مضيفا: يمكن للشعب الفلسطيني اتخاذ القدس الشرقية عاصمة لهم.
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب صفقه القرن اخبار

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