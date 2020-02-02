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موعد مباراة أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال بيرنلي اليوم 2-2-2020في الدوري الانجليزي

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:13 ص
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أرسنال
أرسنال
على خلاف
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الأحد أمام مضيفه بيرنلي على ملعب "تورف مور"، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تُقام مباراة أرسنال ضد بيرنلي في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "تورف مور" في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد بيرنلي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق الأرسنال تشكيل الجانرز الذي يستعد لمواجهة بيرنلي مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في لاكازيت ومارتينيلي ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

 خط الدفاع: بيليرين - ساكا - شكودران موستافي - لويز

 خط الوسط: ماتيو جيندوزي – تشاكا - مسعود أوزيل.

 خط الهجوم: لاكازيت - مارتينيلي - نيكولاس بيبى.

عودة أوباميانج وديفيد لويز لقائمة الجانرز

وكان نادي أرسنال الإنجليزي قد أعلن عبر موقعه الرسمي أنّ ثنائي الفريق، المُهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، والمدافع البرازيلي ديفيد لويز، سيكونان متواجدين بشكل طبيعي في مباراة بيرنلي المُقبلة في البريميرليج.
وأوضح الجانرز في بيانه، أنّ أوباميانج، وديفيد لويز، سيتواجدان بشكل طبيعي في المباراة، وذلك بعد نهاية إيقافهما، حيث غابا عن المباريات الماضية بسبب البطاقات الحمراء.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال المركز الـ12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة من خوض 24 لقاء حقق الجانرز الفوز في 6 وتعادل في 12 وهُزم في 6.

ترتيب بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر يحتل أصحاب الأرض فريق بيرنلي المركز الـ14 بنفس رصيد الأرسنال من النقاط حيث حقق الفريق الفوز في 9 وتعادل في 3 وهُزم في 12 مناسبة وتعد مواجهة الليلة حاسمه في ترتيب كلا الفريقين في الدوري الإنجليزي .
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