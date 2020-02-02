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موعد مباراة المصري في الكونفدرالية| مشاهدة مباراة المصري ورينجرز اليوم الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:09 ص
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المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
محمد الصو
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، ضيفًا مساء اليوم على إينجو رينجرز النيجيري، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وتُقام المباراة بين إينجو رينجرز والمصري البورسعيدي، لحساب الجولة الأخيرة من الجولة الأولى، والتي تضم أيضًا كل من "بيراميدز سبورت ونواذيبو الموريتاني".

وتُعد مباراة إينجو رينجرز ضد المصري البورسعيدي، تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريق البورسعيدي التأهل لدور الثمانية رفقة بيراميدز سبورت، قبل مباريات الجولة الأخيرة.

ترتيب المجموعة الأولى بالكونفدرالية

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر بيراميدز سبورت برصيد 12 نقطة وتأهلا سويًا للدور المقبل، فيما يحتل رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط ونواذيبو الموريتاني برصيد نقطتين وخرجا من سباق المنافسه.

موعد مباراة رينجرز والمصري بالكونفدرالية

وتُقام مباراة إينجو رينجرز ضد المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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