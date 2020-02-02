تعرف على موعد حفل الموسيقار عمر خيرت المرتقب بساقية الصاوي





ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الشهيرة ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

ومن المرتقب أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 20 فبراير الحالى، فى تمام الساعة الثامنة مساء.