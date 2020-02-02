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موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم الأحد2-2-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:44 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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يستضيف فريق برشلونة الإسباني اليوم الأحد 2 فبراير نظيره ليفانتي على أرضية ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويطمح برشلونة في تحقيق الفوز، لإستعادة فارق الثلاث نقاط مع المتصدر ريال مدريد، والذي حسم ديربي مدريد أمس السبت، بالفوز على أتليتيكو بهدف دون رد. فيما يأمل فريق ليفانتي في إحداث المفاجأة والفوز على برشلونة بملعب كامب نو، وإضافة ثلاث نقاط جديدة والإقتراب أكثر من المراكز الأوروبية.

ترتيب برشلونة وليفانتي

يحتل برشلونة المركز الثني في الليجا برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، حققها من 13 فوز وأربعة تعادلات ومثلها هزائم، له 50 هدفاً وعليه 25 هدف، ويعد أقوى هجوم في الدوري الإسباني.
بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 21 مباراة، بواقع 8 إنتصارات وتعادلين و 11 هزيمة، له من الأهداف 26 هدفاً وعليه 32.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد 2 فبراير، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

يدير المباراة الحكم أدريان كورديرو فيجا، وتنقل على قناة bein sports hd3 الناقلة للدوري الإسباني في المنطقة العربية، ويعلق عليها المعلق يوسف سيف
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