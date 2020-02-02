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موعد مباراة يوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس و فيورنتينا اليوم 2/2/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:33 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
حسام مجدي
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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي فيورنتينا اليوم الأحد 2 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي فيورنتينا اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي فيورنتينا اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق علي محمد علي. تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز .

حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: بونوتشي – دي ليخت – كوادرادو – ساندرو خط الوسط: بينتاكور – ماتويدي – رابيوت خط الهجوم: رامسي – جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.
ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز
ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 51 نقطة بينما يتواجد نادي فيورنتيا في المركز الرابع عشر من جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريقين حتى الآن في بطولة الدوري.
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