موعد مباراة يوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس و فيورنتينا اليوم 2/2/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي فيورنتينا اليوم الأحد 2 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي فيورنتينا اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز.



