أغنية "الباشا" لـ أدهم سليمان تقترب من ربع مليون مشاهدة (فيديو)





اقتربت أغنية الباشا للمطرب أدهم سلميان، من تحقيق ربع مليون مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الأغنية منذ طرحها في 30 يناير الماضي أكثر من 226,461 مشاهدة تحديدا، كما حازت على إعجاب الجمهور.





يذكر أن سليمان، شارك جمهوره، بصورة ترويجية لأغنيته الجديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .





وعلق "سليمان" على الصورة: "البرومو الرسمي لأغنية أدهم سليمان الجديدة.. قريباً"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره. الفجر الفني.







