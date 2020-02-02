Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل نجم بايرن ميونخ

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:26 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه الألماني توني كروس للحصول على خدمات مواطنه جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني.

وكشف موقع الديسمارك الإسباني أن ريال مدريد من الممكن أن يستخدم كروس البالغ من العمر 30 عامًا لإقناع الفريق البافاري بالتنازل عن خدمات كيميتش في الصيف المقبل مثلما حدث في عام 2014 عندما أدرج ريال مدريد تشابي ألونسو ضمن عملية التعاقد مع كروس من بايرن ميونخ الألماني.

وأكد الموقع الإسباني أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال هدف النادي الملكي الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تخطط إدارة الملكي لتقديم عرض خرافي من أجل الفوز بخدماته.

وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يضع عينه أيضًا على كلا من الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي والهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي من أجل تدعيم تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الصيف المقبل.

وذكر الموقع الإسباني أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بعد مرور 22 جولة في البطولة المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد اليوم ريال مدريد الان ريال مدريد

أخبار تهمك

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 6 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 7 ساعات

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 9 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر KORA LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 6 ساعات

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 29 مارس.. الملكي يقترب من حسم صفقة برشلونة

زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

نجم ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد في يناير المقبل

ريال مدريد يسابق الزمن لضم نجم نابولي

ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المدوية تقترب من البيرنابيو واستفزاز جديد من محيط نجم الفريق ورحيل منتظر للفتى الذهبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

08:59 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status