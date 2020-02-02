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وزير السياحة: الحكومة كلها تعمل على مواجهة فيروس "كورونا"

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:34 ص
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خالد العناني
خالد العناني
أشرقت حفني
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الحكومة المصرية بكل وزارتها تعمل على مواجهة فيروس كورونا، بالتعاون بين وزارات الآثار والصحة والطيران المدني.

وأضاف العناني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تم مناقشة إجراءات مواجهة فيروس كورونا من خلال التنسيق على أعلى مستوى بين كافة أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن جميع السائحين المتواجدين في مصر في أمان، وكل الأمور تسير بشكل طبيعي للغاية والجميع يؤدي عمله على أكمل وجه، للتأكد من سلامة السائحين المتواجدين على أرض مصر.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والأثار فيروس الكورونا الحكومة اخبار

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