سيتين يلمح لاقتراب عودة نجم برشلونة

ألمح كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الاسباني إلى اقتراب عودة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق إلى تدريبات النادي الكتالوني بعد غياب طويل بسبب الإصابة مؤكداً أن عودته ستحمل تأثيراً عالياً تمامًا مثل التوقيع مع صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي.





وقال سيتين في تصريحات صحفية:"الجميع يبدو سعيداً مع عودة ديمبيلي، بمقدوره التحول إلى صفقة شتوية هامة بالنسبة لنا، أبحث دوماً عن النظر إلى الأمور بشكل إيجابي، لا أريد الحديث عن ماضي ديمبيلي مع الإصابات لكن عملية تعافيه تسير بشكل جيد وسيصبح جاهزًا للعب في وقت قريب للغاية".





وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن كيكي سيتين كان قد انخرط في البكاء عندما شاهد ديمبلي يعمل باجتهاد في التدريبات وسط صعوبات كبيرة لاحقت النجم الفرنسي بسبب المعاناة من الإصابة.





وأوضحت وسائل الإعلام أنه من المتوقع أن يعود ديمبيلي إلى صفوف برشلونة في وقت مبكر عما كان مخططاً له بانتظار مشاركته في المباريات في أوائل فبراير الحالي.





وذكرت وسائل الإعلام أن ديمبيلي عانى من 6 إصابات في العام الملضي ليشارك النجم الفرنسي في 74 مواجهة فقط مع برشلونة منذ انضمامه إلى صفوف النادي الكتالوني في عام2017.