طبيب يكشف فائدة صحية مذهلة لصلاة الفجر (فيديو)



وأضاف موافي، خلال استضافته مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج، "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار"، أنه كان حاضرا في أحد المؤتمرات الطبية بألمانيا، حول توقيتات الأمراض، وفوجيء بأحد الأطباء الألمان يكشف عن دراسة تؤكد أن معظم الأمراض المتعلقة بشريان القلب والمخ تصيب الإنسان في فترة الصباح، ما عدا من يستيقظ ثم ينام، مستشهدا بقيام الإنسان لأداء صلاة الفجر ثم عودته للنوم مرة أخرى.



وتابع:"كنت حاضرا لهذا المؤتمر وحينما سمعت هذا الكلام سجدت شكرا لله لأن فعلا الصلاة خيرا من النوم ولو نمت هيكون ضرر"، مضيفا: "لو جالي واحد مسيحي وخايف عليه أقول له قوم الفجر وأمشي اشرب مياه ونام تاني، حتى علمت أن لديهم صلاة تسمى صلاة باكر في مثل هذا التوقيت وأدعوهم لأداء هذه الصلاة".

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن صلاة الفجر تحمي الناس من أخطار التعرض للجلطات.