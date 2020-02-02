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سيتين يكشف عن حلمه مع برشلونة هذا الموسم

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:38 ص
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سيتين
سيتين
ريهام عبد المحسن
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كشف كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بأنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي من أجل الذهاب إلى قبر والده والاحتفال باللقب هناك.

وقال سيتين في تصريحات صحفية:"أريد الذهاب إلى قبر والدي وإخباره أنني حققت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بصحبة برشلونة هذا الموسم".

وحقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة في عام 2015 عندما تخطى البلوجرانا عقبة يوفنتوس في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بقيادة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني السابق للفريق.

وكان برشلونة حقق فوزا كبيرا يوم الخميس الماضي على ليجانيس بخماسية نظيفة وذلك ضمن منافسات بطولة كأس ملك أسبانيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ليتأهل النادي الكتالوني إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا.

وعبر الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن سعادته بعد الفوز الكبير علي ليجانيس والتأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا كما وجه رسالة قوية للاعبي النادي الكتالوني.

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الكلمات المفتاحية

نهائي كأس ملك اسبانيا سيتين الننى اخبار

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