الأنبا مرقس يشارك في لقاء أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

شارك الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، السبت، في إجتماع ممثلين عن مجلس كنائس مصر، ومجلس كنائس الشرق الأوسط من أجل وحدة المسيحين، وذلك بكنيسة مارجرجس في شبرا الخيمة.



وألقى الأنبا مرقس كلمة عن الثقة تحمل عنوان (لا تخافوا.. فليكن لديكم الإيمان)، كشف خلالها بعض المفاهيم عن الوحدة، مؤكدًا: يوجد تمسك ولا يوجد تعصب، ونستقي كل تعالمنا من الكتاب المقدس مشروح بتفاسير الآباء، ونحن نحب الجميع ولكن يوجد اختلافات جوهرية بيننا، ونحن نؤمن بأسرار كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ونتمسك بمحبتنا لبعض وبإيماننا وعقيدتنا، ونسعى للوحدانية بعد الاتفاق على نقاط الخلاف.



وأوضح أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تتفق مع كنيسة السريان الأرثوذكس في تنوع الألحان وتشتركان في الصلاة الطقسيه معا، لكن يختلفون مع البروتستانت اختلافًا جوهريًا.

