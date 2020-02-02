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قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:10 ص
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الاهلي
الاهلي
هيثم موسى
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شهدت مباراة الهلال السوداني، والنادي الأهلي العديد من الخروج عن النص خاضة من الجماهير، التي ادت لتوقف المباراة أكثر من 10 دقائق، نتيجة نزولها ملعب المباراة.

الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة لمدة 12 دقيقة بعد نزول الجماهير إلى أرض المباراة قبل أن يستأنف المباراة مرة أخري ويحتسب 12 دقيقة وقت بدلاً من الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى في تصريحات إعلامية : "ننتظر تحرك رسمي من جانب الكاف تجاه ماحدث بالمباراة، اللوائح واضحة وصريحة وتقف بجانبنا، ويجب إحتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلى". 

وأتم عبد الحفيظ : "الأهلى كان يلعب في ثكنة عسكرية في أجواء غير مسبوق ، حتي إذا لم يتحرك الكاف بشكل عاجل، نحن نجهز الان خطوات للتحرك تجاه ماحدث ".

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محمود الخطيب سيدعدالحفيظ رضوان الجيد دوري ابطال افريقيا الهلال السودانى الأهلي

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