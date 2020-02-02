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مصري مقيم بالصين يكشف عن تفاصيل خطة عودتهم بسبب "كورونا"

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال محمد بلال، عضو البعثة العلمية المصرية في مدينة ووهان الصينية، إن الأوضاع الصحية للجالية المصرية في الصين بخير وجميعا بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن الرعب والخوف والقلق سيطر على المتواجدين في مدينة ووهان بالإضافة إلى أن الشعب الصيني يلتزم بتعليمات الحكومة بعدم الخروج للشوارع.

وأضاف بلال، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحياة في مدينة ووهان الصينية توقفت تماما، بعد إصدار السلطات الصينية قرارا بالحجر الصحي، ومطالبتهم بعدم الخروج من المنازل، وتم وقف جميع وسائل المواصلات العامة، وحركة الملاحة الجوية، معلقا: "المدينة تحولت إلأى مدينة أشباح بعد أن كانت كلها حياة".

وأكد أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة الجالية المصرية في الصين إلى القاهرة أسعدت جميع أبناء الجالية المصرية، معلقا": خطوة فيها شهامة وجدعنة المصريين"، لافتًا إلى أن السفارة بها خلية عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس لإعادتهم لمصر، موضحًا أن السفارة المصرية تشرف على خطة احترافية لإجلاءهم بالتنسيق مع الجانب الصحي، مضيفا: "يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي، وسيكون في انتظارنا طائرة مجهزة طبيا بشكل كبير".
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الكلمات المفتاحية

محمد بلال فيروس الكورونا

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