تعرف على شرط ميسي لتجديد عقده مع نادي برشلونة

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة ملامح تجديد عقده مع النادي الكتالوني الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 حيث رحب بعقد مدى الحياة بشرط وحيد، وهو رحيله في أي وقت يرغب فيه بعد نهاية الموسم".

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة ملامح تجديد عقده مع النادي الكتالوني الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 حيث رحب بعقد مدى الحياة بشرط وحيد، وهو رحيله في أي وقت يرغب فيه بعد نهاية الموسم".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"ميسي لا يمانع في عقد أبدي، لكن بالسير على خطى أندريس إنييستا، الذي قرر إنهاء عقده عندما شعر أنه لا يستطيع الاستمرار ويريد الاحتفاظ بخيار إلغاء العقد من جانب واحد في نهاية كل موسم، إذا ما شعر أنه غير قادر على العطاء حسب الحالة البدنية والمزاجية هي ما ستحدد موقف ميسي بشأن الاستمرار مع البارسا خلال السنوات القليلة المقبلة".