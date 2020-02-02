ليفربول ضد ساوثهامبتون.. كلوب يكشف سر ثبات مستوى لاعبي الريدز







عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه ليفربول ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب "أنفيلد" الدولي بمدينة ليفربول وا نتهت بفوز الريدز بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.





تعرف علي تصريحات كلوب بعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي:





قال كلوب:" أريد أن أتحدث عن الشوط الأول، ساوثهامتون، يا إلهي! لم أرَ طوال فترة عملي الطويلة فريقًا تمكن من تبديل أوضاعه بهذا الشكل مثلهم، تحضيرهم للهجمات يسبب لك المشاكل ودفاعيًا فهم جيدون جدًا احتجنا لتغيير شيء أو اثنين بين الشوطين، والأهم احتجنا لتغيير أسلوب فابينيو ثم دارت العجلة لم أرَ اللقطة التي طالب فيها ساوثهامتون بركلة جزاء ولكن سحل تشامبرلين هدفًا رائعًا. في الحقيقة كنت معجبًا بما نقدمه في الشوط الثاني قبل الهدف. أعجبني فابينيو وأعجبني أداء خط الوسط بأكمله من الغريب أن ساوثهامتون كان بإمكانهم تخقيق الفوز ولكننا فزنا في النهاية. الفوز برباعية يكون أمرًا مميزًا دائمًا".





وأضاف المدرب الألماني بعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون:" فارق 22 نقطة لنا هو أمر رائع ولكن المباريات صعبة، الفرق لا تأتي هنا للاحتفال بل تأتي لمحاولة إيذاءنا. لا نأخذ ما وصلنا إليه بشكل مضمون، مطلقًا موقف وعقلية اللاعبين جعلا من الفوز ممكنًا. كانن هناك لحظات صعبة وكان من الممكن أن يحقق ساوثهامتون شيئًا ما ولكن التحول الذي قام به اللاعبون كان مذهلًا، لذلك فهم مجموعة مميزة نحن لم نبحث عن فارق 22 نقطة بل كنا نبحث فقط عن الوصول للنقطة رقم 73".