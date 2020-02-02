Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول ضد ساوثهامبتون.. كلوب يكشف سر ثبات مستوى لاعبي الريدز

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements


عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه ليفربول ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب "أنفيلد" الدولي بمدينة ليفربول وا نتهت بفوز الريدز بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.


تعرف علي تصريحات كلوب بعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي:


قال كلوب:" أريد أن أتحدث عن الشوط الأول، ساوثهامتون، يا إلهي! لم أرَ طوال فترة عملي الطويلة فريقًا تمكن من تبديل أوضاعه بهذا الشكل مثلهم،  تحضيرهم للهجمات يسبب لك المشاكل ودفاعيًا فهم جيدون جدًا احتجنا لتغيير شيء أو اثنين بين الشوطين، والأهم احتجنا لتغيير أسلوب فابينيو ثم دارت العجلة لم أرَ اللقطة التي طالب فيها ساوثهامتون بركلة جزاء ولكن سحل تشامبرلين هدفًا رائعًا. في الحقيقة كنت معجبًا بما نقدمه في الشوط الثاني قبل الهدف. أعجبني فابينيو وأعجبني أداء خط الوسط بأكمله من الغريب أن ساوثهامتون كان بإمكانهم تخقيق الفوز ولكننا فزنا في النهاية. الفوز برباعية يكون أمرًا مميزًا دائمًا".


وأضاف المدرب الألماني بعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون:" فارق 22 نقطة لنا هو أمر رائع ولكن المباريات صعبة، الفرق لا تأتي هنا للاحتفال بل تأتي لمحاولة إيذاءنا. لا نأخذ ما وصلنا إليه بشكل مضمون، مطلقًا موقف وعقلية اللاعبين جعلا من الفوز ممكنًا. كانن هناك لحظات صعبة وكان من الممكن أن يحقق ساوثهامتون شيئًا ما ولكن التحول الذي قام به اللاعبون كان مذهلًا، لذلك فهم مجموعة مميزة نحن لم نبحث عن فارق 22 نقطة بل كنا نبحث فقط عن الوصول للنقطة رقم 73".


واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا:" لا نشعر أننا ربحنا 100 نقطة من آخر 102 نقطة متاحة. أنا في هذه المهنة منذ زمن طويل وأعلم أن بإمكان أي شيء أن يحدث نحاول استخدام مهاراتنا بأفضل شكل ممكن. الأولاد يقومون بهذا من مدة كبيرة ولذلك نحظى بهذه الأرقام الرائعة سيذهب الأولاد لعطلة لمدة أسبوع ويقومون بما سيقومون به ويستعيدون نشاطهم لنستعد نوريتش سيتي لم أرَ ثبات في الأداء والنتيجة مثل ذلك من قبل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيندرسون محمد صلاح ليفربول ضد ساوثهامبتونيورجن كلوب ليفربول ضد ساوثهامبتون ليفربول ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

منذ حوالي 4 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر KORA LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 4 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي الآن|مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بدون تقطيع| مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم AHLY WON

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 9 ساعات

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب: لست أذكى شخص في العالم لكنني لست أحمقا

كلوب يتحدث عن هدف ليفربول القاتل في شباك توتنهام

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ساوثهامتون

في ليلة عودة صلاح للتسجيل.. ليفربول يعبر عقبة ساوثهامتون بصعوبة بالغة

شاهد.. أهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول اليوم في البريميرليج

تشيلسي ضد ليفربول 1/2 | محمد صلاح يقود الريدز للفوز على البلوز في البريميرليج (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

08:59 م

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

09:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status