أجندة نارية في إنتظار باريس سان جيرمان في شهر فبراير

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، ويتواجد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لبلوغه الدور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، ويتواجد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لبلوغه الدور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا.

وإفتتح النادي الباريسي رزنامة فبراير أمس السبت في الفاتح من فبراير، بفوز كاسح على ضيفه مونبيليه بخماسية دون رد، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي. وفيما يلي، الجدول الكامل لمباريات باريس سان جيرمان في شهر فبراير، مع الوضع في الإعتبار أن المواعيد بتوقيت القاهرة.