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غدا سلمى رشيد ضيفة "صباح الخير ياعرب"

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:53 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تحل الفنانة المغربية سلمى رشيد، غدًا ضيفة في برنامج "صباح الخير ياعرب"، حيث نشرت منذ نحو ساعة صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمي، خلال الصورة مرتدية قفطانًا باللون الأزرق والأبيض وكان شعرها طويل منسدلًا واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وأبرزت إطلالتها بخاتم واسورة".

وعلقت رشيد، على الصورة قائلة: "مساءكم ابتسامة انتظروني غدًا صباحًا في لقاء مباشر ببرنامج صباح الخير ياعرب على MBC وتصبحون على ألف خير أحبكم".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المغربية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "منتظرينك سلومتي"، فيما أضاف آخر: "إن شاء الله يكون لقاء قوي".

ويذكر أن آخر أعمال سلمى رشيد، أغنية بعنوان"كان كيقول"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الشخصي، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، والأغنية من كلمات يونس أدم، ومن ألحان محمد الرفاعي.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فن سلمى رشيد الفجر الفني

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