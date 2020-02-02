"الأرصاد": درجة الحرارة تصل لـ1 مئوية في هذه المنطقة





وجاءت تفاصيل حالة الطقس في مختلف مناطق الجمهورية كالتالي:

القاهرة الكبرى: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة.



الوجه البحري: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة صباحا، ورياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية.



جنوب سيناء والغردقة: دافىء نهارا، شديد البرودة ليلًا مع نشاط الرياح، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد: معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة.



جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:

القاهرة: 9 18

الأسكندرية: 10 19

الغردقة: 12 22

نخل: 1 20



نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأحد والموافق 2 فبراير، لمدة 24 ساعة، على مختلف قطاعات الجمهورية.