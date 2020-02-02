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"الأرصاد": درجة الحرارة تصل لـ1 مئوية في هذه المنطقة
الأحد 02/فبراير/2020 - 04:16 ص
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هدى عبدالرازق
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأحد والموافق 2 فبراير، لمدة 24 ساعة، على مختلف قطاعات الجمهورية.
الوجه البحري: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة صباحا، ورياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية.
جنوب سيناء والغردقة: دافىء نهارا، شديد البرودة ليلًا مع نشاط الرياح، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد: معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 9 18
الأسكندرية: 10 19
الغردقة: 12 22
نخل: 1 20
وجاءت تفاصيل حالة الطقس في مختلف مناطق الجمهورية كالتالي:
القاهرة الكبرى: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة.
القاهرة الكبرى: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة.
الوجه البحري: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة صباحا، ورياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية.
جنوب سيناء والغردقة: دافىء نهارا، شديد البرودة ليلًا مع نشاط الرياح، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد: معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 9 18
الأسكندرية: 10 19
الغردقة: 12 22
نخل: 1 20
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