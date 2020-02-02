"التعليم" تكشف عن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، توقيت إعلان الوزارة نتيجة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي.



وقال "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إن غدا سوف تظهر نتيجة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي على موقع الوزارة في الساعة الثالثة عصرًا بإذن الله.



وفي سياق آخر قال نائب وزير التربية والتعليم، خلال نفس المداخلة، إن الوزارة أرسلت رسالة لكافة المدراس بإعطاء إجازة لأي طالب مُصاب بالبرد، والزائرة الصحية هي المختصة بإعطاء هذه الإجازة.



ولفت إلى أن الحصص الأولى وطابور الصباح سيشهد الحديث على ضرورة الحرص على النظافة العامة، وتهوية الاماكن العامة.

