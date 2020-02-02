عاجل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص برصاص مجهولين في قنا



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، برصا مجهولين في قرية أبو دياب شرق، بمركز دشنا، شمالي قنا، عقب انتهاء مباراة الأهلي والهلال السوداني.وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع "عرفة سيد"، مقيم في قرية أبو دياب شرق، في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وأصيب 2 آخرين، عقب انتهاء مباراة الأهلي والهلال السوداني، حيث فوجئ المجني عليهم أثناء جلوسهم في أحد المقاهي، بمجهولين يستقلون دراجة بخارية، أطلقوا عليهم وابلًا من النيران.