خبير مصريات يكشف مفاجأة: العرب ظلموا البومة

قال الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن طائر البومة مظلوم من قبل العرب، والبعض يستخدم هذا الطائر كنظير شؤم، لافتًا إلى أن البومة لا تحرك النني، ولذلك قد يتخيل البعض أن "تبرق" له على حد تعبيره.



وتابع "الشماع"، خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المصري القديم قام برسم البومة بصورة مذهلة، وقاموا بدراسة هذا الطائر ليس من الناحية التشكيلية فقط، ولكن تشريحيًا أيضًا، لافتًا إلى أن البومة في اللغة المصرية القديمة تعني حرف الـ"م".



ولفت إلى أن البومة هي طائر جميل بصورة غير طبيعية، كما أن البقرة لدى المصريين القدماء كانت مثال للجمال معقبًا:" يعني لو الواحد قال لمراته انتي زي البقرة، أو البومة لازم تفرح"

