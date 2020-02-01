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وزارة الصحة الأمريكية تطالب البنتاجون بتوفير عدة مرافق لمواجهة "كورونا"

السبت 01/فبراير/2020 - 11:42 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء اليوم السبت، بأنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية حول تقديم المساعدة في مجال الدعم السكني إلى ألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيًا عقب وصولهم من الخارج بسبب فيروس "كورونا" القاتل.

وطلبت وزارة الصحة من البنتاجون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصا في غرف فردية" حتى يوم 29 فبراير الجاري، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان.

وأضاف البيان: أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني، في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل، موضحاً أنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية في حالة طلبها من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.

وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 259، اليوم، فيما دعت منظمة الصحة العالمية حكومات البلدان إلى الاستعداد "لمكافحة تفشي الأمراض".

ولفتت معطيات صينية رسمية إلى أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا ارتفع إلى 11 ألف و791 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 259، بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوصى ممثل منظمة الصحة العالمية في بكين غودن غاليا، حكومات البلدان الأخرى بالاستعداد لاحتمال انتشار الفيروس، قائلاً: "يتعين على البلدان الاستعداد لاستيراد محتمل للحالات من أجل تحديدها في أسرع وقت ممكن، ولكي تكون مستعدة للسيطرة المحلية على تفشي المرض، إذا حدث ذلك".

وأضاف أن المنظمة تتصرف بدافع القلق بالنسبة للدول الفقيرة التي قد لا تكون مجهزة للتعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أن إعلان الطوارئ يتطلب استجابة دولية منسقة ويمكن أن يوفر المزيد من الأموال والموارد.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة الأمريكية كورونا فيروس الكورونا البنتاجون

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