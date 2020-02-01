ضبط شخصين تحرشا بفتيات وتلفظا عليهن في شارع بعرعر

ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، على قائد مركبة ومرافقه بعد قيامهما بالتحرش بالفتيات في أحد شوارع مدينة عرعر.





وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر.





وأشار إلى أنه وبناء على توجيهات الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بسرعة ضبطهما واتخاذ مايلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي والذي أسفرت الإجراءات الاستدلالية بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في ذلك ،وهما مواطنان اثنان بالعقدين الثاني والثالث من العمر ، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .





وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في أحد الأسواق بمحافظة تتبع لمنطقة الرياض.

وفي اللقطات يظهر رجل وهو يحاول التحرش بطريقة بذيئة بسيدة واقفة إلى جانب الطريق، فدفعته بيدها، ليعود من جديد ويكرر محاولته.