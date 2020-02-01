أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 1 / 2 / 2020.. تعرف على منافسين المارد الأحمر في دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا

شهد النادي الأهلي اليوم السبت، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها حسم الفريق تأهله رسميا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع الهلال السوداني 1-1.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 1 - 2 - 2020:





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم





الأهلي يتعادل أمام الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال





حجز الأهلي مقعدًا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله أمام الهلال السوداني بهدف لمثله في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات للبطولة الإفريقية.





تقدم الأهلي أولًا عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة ٤٧ وأدرك عبد الرزاق عمر التعادل للهلال السوداني في الدقيقة السادسة منزالوقت بدل من الضائع.





تأهل المارد الأحمر للدور ربع النهائي من البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة بـ١١ نقطة خلف النجم الساحلي متصدر المجموعة بـ12 نقطة، فيما ودع الهلال البطولة بعدما جاء في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط.





حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني يقرر إيقاف المباراة بسبب أحداث شغب





أوقف رضوان جيد حكم مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني اللقاء في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجوهرة الزرقاء ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





واقتحم عدد من الجماهير السودانية ارض الملعب، بالإضافة إلى القاء زجاجات المياة وكراسي المدرجات.





واعترضت الجماهير على قرارت الحكم المغربي، بالإضافة إلى اعتراض لاعبو الفريق السوداني وجهازه الفني.





وقامت قوات الجيش السوداني بعمل كردون امني حول لاعبو الفريقين وحكم المباراة.





تعرف على أخبار النادي الأهلي





موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التأهل إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا





يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، يوم الخميس المقبل 6 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة بيراميدز سبورت ضد الأهلي، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





الكشف عن سبب استبعاد أحمد فتحي من موقعة الأهلي أمام الهلال السوداني





اشتكى أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من آلام بالكاحل قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني.





وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استبعاد فتحي من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الهلال التي اقيمت مساء السبت وانتهت بالتعادل 1-1.





أهم أخبار النادي الأهلي اليوم





الأهلي يحول 6 آلاف دولار لوليد أزارو





حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على وضع مبلغ خاص داخل حساب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، عقب رحيله عن الفريق بالانتقالات الشتوية الجارية.





ووضعت الإدارة الحمراء مبلغ 6 آلاف دولار في حساب اللاعب البنكي، خلال الساعات الماضية، كمستحقات ومكافآت الفوز في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان وليد أزارو، أتم رحيله إلى صفوف الاتفاق السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، دون وجود أي بند يتيح للفريق السعودي، شراءه بصفة نهائية.





وخرج أزارو من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بسبب هبوط مستواه الفني، ورغبته في الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية.





مؤمن زكريا في مباراة السوبر المصري بالإمارات





استقر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التعافي من إصابته مؤخرًا.





ويعاني زكريا، من مشكلة في ضمور العضلات بالإضافة إلى أزمة نفسية تعرض لها اللاعب، أبعدته عن الملاعب منذ ما يقرب من عام ونصف العام، عقب فشل انتقاله لنادي أحد السعودي، على سبيل الإعارة.





وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق تحمله كافة مراحل علاج اللاعب، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وطالب علاج اللاعب.





وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، بأن زكريا سيؤازر المارد الأحمر خلال مواجهة الزمالك، من مدرجات هزاع بن زايد الإماراتيه، بكأس السوبر المصري.





وأضاف: "مؤمن زكريا، سيتواجد بالمقصورة الرئيسية في تلك المباراة، على أن يغادر بعدها بيومين على أقل تقدير، إلى أمريكا لبدء مرحلة العلاج".



