عمرو أديب عن انتشار فيروس كورونا: "اللي حاسس بأعراض يروح المستشفى"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ظهور حالة الإصابة الثامنة بفيروس كورونا، وكذلك أعلنت الإمارات زيادة حالات الإصابة بالفيروس.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا يوجد غضاضة في الإعلان عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة بالعالم، مناشدا أي مواطن مصري يشعر بأي أعراض غريبة أن يتوجه للمستشفى المخصصة لتلقي الحالات.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك اهتمام من الدولة المصرية جيد لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أن الأمر جلل، ولكن هناك أمر جيد وهو أنه يمكن الشفاء من الفيروس، معقبا: "في ناس بتخف".

