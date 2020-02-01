مفاجأة.. برشلونة ينهي الاتفاق مع نجم تشيلسي لضمه في الصيف

أنهى نادي برشلونة الإسباني الاتفاق مع نجم نادي تشيلسي الإنجليزي لضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





برشلونة يستهدف ضم ويليان





وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي.





وحاول نادي برشلونة بقوة لضم ويليان في الانتقالات الشتوية المنصرمة ولكن فشل النادي في ذلك.





برشلونة ينهي الاتفاق مع ويليان





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة على وشك انهاء الاتفاق مع ويليان لينضم للنادي في انتقالات الصيف القادمة.





وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة سيتفق مع ويليان على الانضمام إلى النادي في الصيف القادم مجانا.





كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد جلستين حتى الآن بين مسئولو نادي برشلونة وممثلي ويليان وهما على وشك انهاء الاتفاق في الساعات القليلة القادمة.





انتهاء عقد ويليان مع نادي تشيلسي





وينتهي عقد ويليان مع نادي تشيلسي بنهاية الموسم الجاري وقد رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق مؤكدا على رغبته في خوض تحدي جديد مع نادي أخر.





مشاركات ويليان مع تشيلسي هذا الموسم



