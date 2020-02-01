Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. برشلونة ينهي الاتفاق مع نجم تشيلسي لضمه في الصيف

السبت 01/فبراير/2020 - 10:38 م
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
Advertisements
أنهى نادي برشلونة الإسباني الاتفاق مع نجم نادي تشيلسي الإنجليزي لضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يستهدف ضم ويليان

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي.

وحاول نادي برشلونة بقوة لضم ويليان في الانتقالات الشتوية المنصرمة ولكن فشل النادي في ذلك.

برشلونة ينهي الاتفاق مع ويليان

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة على وشك انهاء الاتفاق مع ويليان لينضم للنادي في انتقالات الصيف القادمة.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة سيتفق مع ويليان على الانضمام إلى النادي في الصيف القادم مجانا.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد جلستين حتى الآن بين مسئولو نادي برشلونة وممثلي ويليان وهما على وشك انهاء الاتفاق في الساعات القليلة القادمة.

انتهاء عقد ويليان مع نادي تشيلسي

وينتهي عقد ويليان مع نادي تشيلسي بنهاية الموسم الجاري وقد رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق مؤكدا على رغبته في خوض تحدي جديد مع نادي أخر.

مشاركات ويليان مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك ويليان في 30 مباراة حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ويليان تشيلسي الان برشلونة ؤ

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ أقل من ساعتين

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر "1-0" هدف أفشة تغطية حية ومباشر LIVE

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ ساعتين

الشوط الأول Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا الجولة الأخيرة.. يلا شوت مباشر جول الأهلي

منذ ساعة و نصف

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي GOAL AHLY

منذ أقل من ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

منذ أقل من ساعة

الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم KOOORA GOAL يالا شوت رابط ماتش الأهلي YALLA SHOOT

منذ أقل من ساعة

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE الأهلي ضد الهلال تغطية حية "1-0"

منذ 43 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 6 ساعات

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. الكشف عن مخطط إبعاد ميسي عن الكرة الذهبية والبرسا يخطط لأكبر صفقة صيفية

هل يضم برشلونة نجم تشيلسي الصيف القادم؟

أخبار برشلونة: نجم البرسا ينفجر في وجه بارتوميو وإصابة جديدة قبل موقعة إنتر وحلم برشلونة على وشك التحقق

برشلونة يخطط لضم نجم تشيلسي مجانًا في صيف 2020

170 مليون يورو تحسم تفوق ريال مدريد على برشلونة في صفقة مفاجئة

يوفنتوس يخطط لخطف لاعب تشيلسي من برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

08:59 م

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي GOAL AHLY

10:09 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE الأهلي ضد الهلال تغطية حية "1-0"

10:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status