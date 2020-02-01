Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمم المتحدة في العراق تطالب واشنطن بحكومة مستقلة

السبت 01/فبراير/2020 - 10:22 م
Advertisements
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالعراق
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالعراق
الفجر
Advertisements

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، مساء اليوم السبت، أنها رحبت بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحثته على العمل لتنفيذ الإصلاحات اللازمة للبلاد.

وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بياناً، حثت فيه محمد توفيق علاوي على "العمل سريعاً، أولاً وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحات جوهرية وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة".

وأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بأن بغداد بحاجة إلى المضي قدماً"، إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة ضخمة، وهي تشكيل مجلس الوزراء بسرعة ومصادقة البرلمان للمضي قُدماً في إصلاحات هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتحقق العدالة والمساءلة.

وأضافت: "لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً بالصعوبات، وسيتطلب إحراز التقدم دعم جميع الجهات الفاعلة لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمةً للشعب العراقي"، موضحة أن "الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثير من مطالب المحتجين السلميين. وفي حين أن هذا يُعد بالتأكيد مؤشراً مشجعاً وجديراً بالترحيب، فإن الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات".

وتابعت بلاسخارت: "لقد دعت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولاً. لقد حان الوقت للعمل"، وحثّت على "ألا يُدّخَر جهد لإخراج العراق من أزمته"، مؤكدةً أن الأمم المتحدة ستواصل "دعم الشعب العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلماً وعدلاً وازدهاراً".

من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية في بغداد أن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب "وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي".

واعتبرت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ترشيح علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق "يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف".

وأضافت: "تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".

ويذكر أن الرئيس برهم صالح، قد كلف في وقت سابق من مساء اليوم، وزير الاتصالات السابق محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

هذا ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعوة يوم الاثنين الماضي، إلى القوى السياسية لـ"التعاون في ملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن محمد توفيق العلاوي العراق الأمم المتحدة في العراق الأمم المتحدة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر "1-0" هدف أفشة تغطية حية ومباشر LIVE

منذ 39 دقيقة

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي GOAL AHLY

منذ 43 دقيقة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ ساعتين

الشوط الأول Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا الجولة الأخيرة.. يلا شوت مباشر جول الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE الأهلي ضد الهلال تغطية حية "1-0"

منذ 37 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ ساعة و نصف

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ ساعتين

الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم KOOORA GOAL يالا شوت رابط ماتش الأهلي YALLA SHOOT

منذ أقل من ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية العراقي يبحث مع المبعوث الأممي مجالات التعاون

الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء العنف ضد المتظاهرين في العراق

هجوم مسلحون ملثمون على مكتب قناة "العربية" في بغداد

نقيب الصحفيين العراقيين: نعمل على توفير حماية كاملة لجميع المؤسسات الإعلامية في بغداد

هل يتدخل الحرس الثوري لقمع متظاهري العراق؟

الأمم المتحدة تدعو لعدم تسامح الجماعات المسلحة المخربة لاحتجاجات العراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

08:59 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

08:56 م

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي GOAL AHLY

10:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status