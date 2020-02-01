"آبل" تغلق جميع متاجرها في الصين مؤقتا بسبب كورونا

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، غلق جميع متاجرها ومكاتبها في البر الرئيسي للصين أسبوعا وسط زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المميت بأكثر من 2000 حالة في يوم واحد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.





وفرضت مزيد من الدول قيودا على السفر إلى الصين، وصوّت العاملون بالمجال الطبي في هونج كونج لصالح بدء إضراب، مطالبين بفرض مزيد من القيود على السفر من البر الرئيسي الصيني. وقالت الحكومة إنها ستبحث المزيد من تشديد الإجراءات عند المعابر الحدودية.





وتشير البيانات السريرية لنحو 99 مريضا صينيا، نشرت الأربعاء، في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، إلى أن 75 منهم تلقوا علاجا بمضادات الفيروسات.

وحصل 3 على الأقل من بين المرضى الـ6 المصابين بكورونا الجديد في فرنسا، على علاج بالمضادات الفيروسية، رغم غياب أي دليل على مدى فعاليتها لليوم، وفق ما يؤكّد برونو هوين، مدير البحوث الطبية في معهد باستور.

وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة 259 شخصاً وإصابة 12 ألفا في الصين بالإضافة إلى الإعلان عن 100 إصابة في أكثر من 20 بلدا.