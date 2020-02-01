موقع وزارة التموين.. وزارة التموين وموقف فتح باب تظلمات بطاقات التموين 2020 عبر موقع دعم مصر لصرف السلع الغذائية Est3le

موقع وزارة التموين.. وزارة التموين وموقف فتح باب تظلمات بطاقات التموين 2020 عبر موقع دعم مصر لصرف السلع الغذائية Est3lem HOONA



موقع وزارة التموين.. وزارة التموين وموقف فتح باب تظلمات بطاقات التموين 2020 عبر موقع دعم مصر لصرف السلع الغذائية Est3lem HOONA

يبحث جميع المواطنين عن موقع دعم مصر أملا في فتح باب التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين مرة أخرى خلال الفترة القادمة والسماح لهم بالتسجيل لعودة صرف السلع التموينية والخبز، ولكن قامت وزارة التموين بالرد على خبر فتح باب تظلمات التموين 2020 مشيرا أنه لاصحة لهذا الخبر كما تم تداوله عبر مواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ويرجى التأكد من صحة المعلومة قبل نشرها عبر المواقع الإلكترونية، وأضافت وزارة التموين أن معلومة إمكانية الحصول على قروض مالية بضمان البطاقات التموينية ليس لها علاقة بالصحة، وأن بطاقات التموين لصرف السلع التموينية المحددة والخبز المدعوم فقط.تظلمات بطاقات التموين 2020صرحت وزارة التموين أنه تم فتح باب التظلمات بطاقات التموين للمستبعدين خلال الفترة الماضية لمدة 165 يوم وتم فحص جميع الأوراق المتقدمة وتم إرجاع عدد من البطاقات الملغية سابقا وتمكن جميع المواطنين من صرف السلع التموينية والخبز خلال شهر يناير الماضي، وتم توضيح أن وزارة التموين تقوم بصرف سلع تموينية بقيمة 50 جنيه لكل فرد وذلك لبطاقة مكونة من أربعة أفراد فقط، ومع زيادة عدد أفراد البطاقات سيتم صرف قيمة السلع بحوالى 25 جنيه بعد الفرد الرابع، وصرف الخبز المدعوم بعدد خمسة أرغفة بخمسة قروش للواحد.وزارة التموين موقع دعم مصر 2020وأضافت وزارة التموين أنه تم تسهيل عمليات صرف السلع التموينية وذلك مع زيادة مصادر الصرف من الجمعيات اللاستهلاكية والبقالين ومنافذ جمعيتي التي وفرتها الحكومة بعدد 4200 فرع في جميع محافظات الجمهورية والتي تساعد أيضا على وجود فرص عمل لجميع الشباب العاطلين عن العمل.