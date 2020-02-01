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تظلمات موقع دعم مصر.. تحديث بيانات المستفيدين Da3m MiSr ومد التظلمات “دعم مصر” بطاقة التموين لصرف السلع الغذائية

السبت 01/فبراير/2020 - 10:20 م
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بطاقة التموين موقع دعم مصر
بطاقة التموين موقع دعم مصر
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تظلمات موقع دعم مصر.. تحديث بيانات المستفيدين Da3m MiSr ومد التظلمات “دعم مصر” بطاقة التموين لصرف السلع الغذائية

ننشر رابط تظلمات التموين الجديد تحديث بيانات المستفيدين من الدعم بعد أن تم رفع بعض الفئات من التموين في الآونة الأخيرة، ونقدم لكم عبر موقعنا الفجر بشكل مستمر جميع أخبار دعم مصر ورقيًا وإلكترونيًا عبر الموقع الذي تُقدمه وزارة الإنتاج الحربي، كما يمكنكم الاستفسار من مكاتب التموين في جميع أنحاء الجمهورية.

دعم مصر
يمكنكم الاستعلام عن تظلمات التموين الجديد بالرقم القومي ومتابعة تحديث الفئات عبر بطاقة التموين الذكية tamwin 2020 هذا وقد انتهى تقديم التظلمات عبر رابط دعم مصر لكن الوزارة قامت بمد فترة التظلم عبر مكاتب التموين في جميع أنحاء الجمهورية، ونقدم لكم كل تفاصيل التموين الجديد على مدار الساعة.

رابط موقع دعم مصر
نقدم لكم رابط دعم مصر من هنا حتى يتم تحديد بيانات المستفيدين من موقع وزارة الإنتاج الحربي 2020 بطاقة التموين، وعبر الرابط يستطيع الزائر تسجيل الدخول والتعرف على استحقاق التموين الشهر الجديد بعد رفع القليل من الفئات من قوائم الدعم عبر الخطوات التالية:

دخول لنك رابط دعم مصر.
الضغط على تظلمات.
متابعة بيانات المستفيدين.
تحديث بيانات الدعم.
في حالة “انتهاء التظلمات” يرجى التوجه إلى مكتب التموين للتحقق.
تظلم حذف البطاقات التموينية 2020
تسعى الدولة لتوفير الدعم لمستحقيه حتى يصل إلى أكبر عدد من المستفيدين، وقد تم حذف بعض الفئات غير المستحقة للتموين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ونتابع معكم كل جديد لتحديث بيانات مستفيدي التموين بالجمهورية، وقد تم مد فترة التظلمات لتحقيق أكبر قدر ممكن من إيصال الدعم.

تظلمات موقع دعم مصر.. تحديث بيانات المستفيدين Da3m MiSr ومد التظلمات “دعم مصر” بطاقة التموين لصرف السلع الغذائية
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