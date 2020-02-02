أبطال الجمهورية لسباحة المكفوفين يحققون نجاحًا جديدًا (فيديو )

لم تمنعهم إعاقتهم أن يكونوا الأفضل، وحولوها لطاقة إيجابية قادرة على صنع شيئا مختلفًا، وكانت الدافع الأول لصناعة الجديد من النجاح والتميز، إنهم أبطال السباحة المشاركون في بطولة الجمهورية لسباحة المكفوفين، الذين كانوا ولازالوا دائمًا يصنعون الفارق؛ نتيجة لإرادة صنعت ذلك.





التقت "الفجـر" مع الأبطال، بعد مشاركتهم ببطولة الجمهورية الرابعة لسباحة المكفوفين، التي ينظمها والذين تنوعت أعمارهم بين الـ7 والـ70، ورغم أن هناك فارقًا كبيرًا في العمر، إلا أن الإرادة كانت قاسمًا مشتركًا جمع بينهم، حيث أمضوا حياتهم يبحثون عن الاختلاف، ويصنعون الفارق بنجاح، ولم تمنعهم الإعاقة أو السن، سواء كانوا أطفالًا أو كبار، وسطروا عنوانًا جديدًا للتميز.





ليسوا وحدهم الأبطال، ولكن ظلت الأم دائمًا هي بطل القصة؛ فترى وراء كل بطل من المشاركين بالبطولة، نجم يتلألأ خلفه، هو الداعم الأول والحافز الرئيسي لهذا النجاح المختلف، والتي كانت الوقود المحرك لطائرة النجاح.





ونظم الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، بطولة الجمهورية للسباحة، وذلك للعام الرابع على التوالي، بنادي 6 أكتوبر الرياضي، بمشاركة عدد كبير من الأبطال من ذوي الإعاقات البصرية.





وتميزت البطولة بمشاركة عدد كبير من الأندية، بالإضافة إلى التنظيم المتميز؛ دعمًا من الاتحاد للأبطال ليحصلوا على أفضل المراكز، ويحققوا نجاحات جديدة يرفعون بها علم مصر.