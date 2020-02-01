جامعة القاهرة: لا صحة لانعقاد مؤتمر خاص بقاعة المؤتمرات

نفى الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، ما تردد بشأن انعقاد مؤتمر خاص لجهة خاصة بقاعة المؤتمرات بالجامعة، وقال: "لا صحة لهذا الأمر".





وقال علم الدين، في تصريحات صحفية، إن رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، أصدر قرارًا بحظر التعامل نهائيًا مع الأكاديميات غير المعتمدة ومنع تأجير القاعات والمدرجات لها للحفاظ على سمعة الجامعة، وذلك بعد ملاحظة أن بعض الجهات لم تلتزم بالقواعد الجديدة بمنع تأجير القاعات، وتحويل المخالف للتحقيق.





وأكد المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، شدد على أن جامعة القاهرة مؤسسة تعليمية عريقة لها سمعة عالمية لا يجب أن تلجأ إلى هذا النوع من الأعمال من تأجير قاعات ومدرجات لبعض الجهات غير المعلومة أو المعتمدة من أجل زيادة الموارد، خاصة وأن هذه الجهات تستغل اسم الجامعة لإعطاء أنشطتها مشروعية.



