انطلاق صالون التوأمة الثقافي الثاني لمؤسسة مكسيم الخيرية بالقاهرة

انطلق منذ قليل، بفندق كمبنسكي، صالون التوأمة الثقافي الثاني لمؤسسة مكسيم والمنتدى العالمي للإعلام والتنمية والذي يناقش دور المجتمع المدني في مساندة الدولة؛ لإحقاق حق المواطن المصري في العلاج.





وشهد الصالون الدكتور صلاح محمد أبو طالب رئيس مركز أورام الفيوم، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، ورئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، ومنى الصغير رئيس المنتدى العالمي للإعلام والتنمية، ونجلاء السحار رئيس مؤسسة مكسيم الخيرية.





وانعقد الصالون؛ لمناقشة دور المجتمع المدني وعرض فكرة الاستفادة من منظومة بنك الوقت لمساندة الدولة لإحقاق حق المواطن المصري في العلاج.



