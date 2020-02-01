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انطلاق صالون التوأمة الثقافي الثاني لمؤسسة مكسيم الخيرية بالقاهرة

السبت 01/فبراير/2020 - 09:02 م
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صالون التوأمة الثقافي
صالون التوأمة الثقافي
حسام زيدان - سامح كحيل
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انطلق منذ قليل، بفندق كمبنسكي، صالون التوأمة الثقافي الثاني لمؤسسة مكسيم والمنتدى العالمي للإعلام والتنمية والذي يناقش دور المجتمع المدني في مساندة الدولة؛ لإحقاق حق المواطن المصري في العلاج.

وشهد الصالون الدكتور صلاح محمد أبو طالب رئيس مركز أورام الفيوم، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، ورئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، ومنى الصغير رئيس المنتدى العالمي للإعلام والتنمية، ونجلاء السحار رئيس مؤسسة مكسيم الخيرية.

وانعقد الصالون؛ لمناقشة دور المجتمع المدني وعرض فكرة الاستفادة من منظومة بنك الوقت لمساندة الدولة لإحقاق حق المواطن المصري في العلاج.

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الكلمات المفتاحية

مصطفى ثابت مركز أورام الفيوم مؤسسة مكسيم صالون التوأمة الثقافي الثاني رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر حق المواطن المصري في العلاج المنتدى العالمي للإعلام والتنمية المنتدى العالمي للإعلام البوابه الالكترونيه

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