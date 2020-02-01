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الدوري الإنجليزي| إيفرتون يفوز على واتفورد بصعوبة ووست هام يتعادل مع برايتون

السبت 01/فبراير/2020 - 08:59 م
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بوابة الفجر
وكالات
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شهدت الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، تعادل تشيلسي مع ليستر سيتي (2-2)، وفوز إيفرتون على واتفورد (3-2)، وتعادل ووست هام مع برايتون (3-3)، وفوز شيفيلد على كريستال بالاس (1-0)، وتعادل نوريتش سيتي مع نيوكاسل سلبيا.

فوقع ليستر سيتي في فخ التعادل أمام تشيلسي، بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ووكرز، وبادر البلوز بالتسجيل عن طريق رودريجو، في الدقيقة 46، وعادل هارفي بارنيس النتيجة في الدقيقة 54، ثم ضاعف ليستر سيتي النتيجة وأضاف بينجامين تشايلويل الهدف الثاني في الدقيقة 64، وأضاف رودريجو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 71، ليرتفع رصيد البلوز إلى 41 في المركز الرابع فيما احتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، كما رفع تشيلسي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع.

وهذا التعادل هو الرابع لفريق ليستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في ست، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في ثماني.

وفي المباراة الثانية، تعادل نيوكاسل مع ضيفه نوريتش سيتي سلبيًا، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، كما رفع نوريتش سيتي رصيده إلى 18 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، تعادل ويستهام مع ضيفه برايتون 3-3، وسجل أهداف ويستهام عيسى ديوب في الدقيقة 30 وروبير سنودجراس (هدفين) في الدقيقتين 45 و57، فيما سجل أهداف برايتون أنجيلو أوجبونا، لاعب ويستهام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47 وباسكال جروز في الدقيقة 75 وجلين موراي في الدقيقة 79.

ورفع ويستهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع برايتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، قلب إيفرتون تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه واتفورد إلى فوز 3 – 2، وتقدم واتفورد بهدفين نظيفين سجلهما أدم ماسينا وروبرتو بيريرا في الدقيقتين العاشرة و42، ثم سجل إيفرتون ثلاثة أهداف عن طريق ياري مينا (هدفين) في الدقيقتين 46 و49 وثيو والكوت في الدقيقة الاخيرة من المباراة، وشهدت المباراة طرد فابيان ديلف لاعب إيفرتون في الدقيقة 71.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسعـ وتوقف رصيد واتفورد عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز شيفيلد يونايتد على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف سجله فيسنتي باناديرو، لاعب كريستال بالاس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

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