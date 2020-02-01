محمد الباز: الدولة خصصت فندقا في مطروح لإقامة العائدين من الصين

قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر تعيش حالة طوارئ بسبب فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن الصين أعلنت وفاة 259 حالة، وإصابة أكثر من 11ألف، والاشتباه في إصابة أكثر من 17 ألف حالة.



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مصر تعمل على إجلاء المواطنين المصريين من مدينة ووهان الصينية على نفقة الدولة، وفي نفس الوقت اتخذت كافة الاجراءات لمنع دخول هذا الفيروس لمصر.



ولفت إلى أن الدولة المصرية أعلنت تحملها تكلفة نقل المصريين من الصين لمصر بشكل مجاني، بينما أمريكا أعلنت نقل المواطن الأمريكي مقابل 1000 دولار.



وأشار إلى "الباز" إلى أن الدولة قامت بإخلاء فندق في مطروح لإقامة المصريين العائدين من الصين به لمدة 14 يومًأ، للتأكد من عدم أصابتهم بالفيروس، وأي شخص سيتم التأكد من إصابته، سيتم وضعه في الحجر الصحي.



وأضاف أن مصر أرسلت هدية للصين 10 طن من المستلزمات الطبية، والبعض قام بمهاجمة مصر بسبب هذا الأمر، معقبًا: "ده أمر عادي، دول العالم بتحاول تساعد أي دولة تتعرض لكارثة".

