بهاء أبو شقة: بيت الأمة شهد عرسا ديمقراطيا.. والفائز هو الوفد

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالشكر للجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، مؤكدًا أن بيت الأمة شهد عُرسًا ديمقراطيًا، توّج به الوفد في تاريخ هذا الحزب العريق، التي كانت معاركه الدستور والقانون.





وأكد "أبو شقة" في كلمته عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي للحزب ، أن ما يشهده الوفد من روح ديمقراطية وأخوة، هو تأكيد على ما يتمتع به الحزب من مبادئ راسخة تؤكد الشفافية والنزاهة والحرية الكاملة، التي يسطّره ويصدرها بيت الأمة للمشهد السياسي، كرسالة للعالم أن في مصر حزب له مبادئه الراسخة من الديمقراطية والحرية.





وأضاف، أن الحزب سطر مشهدا رائعا في الانتخابات، أكد فيه أن بيت الأمة لا يضم فائزًا أو خاسرًا، إنما الفائز الوحيد هو حزب الوفد، الذي بدأ صفحة جديدة، تطوي صفحات الماضي، حتى من كان بينهم خلافات في الماضي، فأبواب الحزب ستظل مفتوحة للجميع، قائلًا: "سنلتقي ونتحاور ونتشاور في أمر الجميع، ومن تم فصلهم، ليفتح الوفد أبوابه لكل من يريد العودة، بالبحث في هذه المسألة".





وشدد "أبو شقة" على أن حزب الوفد يؤكد للجميع أن داخل المؤسسة الحزبية لا يضم ضغائن أو خلافات، فالجميع يعنيه مصلحة الحزب أولًا، التي تسمو وترتفع عن الأغراض الشخصية، وهو ما سيجعل الحزب يتبوأ مكانة كبيرة في المجتمع، خاصة وأن الوفد لن يقبل بأقل من 30% من خلال حزب قوي له رصيد من التواجد في الشارع.



