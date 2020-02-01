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ننشر نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد

السبت 01/فبراير/2020 - 08:38 م
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بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
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عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، اليوم السبت، اجتماعا لها وذلك؛ لإجراء انتخابات المكتب التنفيذ للحزب. 

وأسفرت نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم بالمقر الرئيسي للحزب عن فوز النائب فؤاد بدراوي بمنصب السكرتير العام للحزب بالتزكية، وفيصل الجمال أمين الصندوق، وجمال شحاتة أمين الصندوق المساعد.

كما فاز بمنصب نواب رئيس الحزب كل من عبد العزيز النحاس، ياسر الهضيبي، هاني سري الدين، محمد عبده، خالد قنديل، وفاز بمنصب السكرتارية المساعدة كل من عباس حزين، أنور بهادر، هاني أباظة، محمد فؤاد، كاظم فاضل،عصام الصباحي. 

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من محمد الزاهد، صفوت عبدالحميد، عيد هيكل، محمد حلمي سويلم.

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