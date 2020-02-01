محافظ الدقهلية يكرم الأب صاحب واقعة محطة قطار الإسماعيلية (صور)

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، محمد محمود فرغلي، البالغ من العمر 46 عامًا ابن قرية صدقا بمركز تمى الأمديد فى محافظة الدقهلية صاحب واقعة القطار الذي انقذ ابنته من تحت العجلات وأسرته.



وأهدى محافظ الدقهلية شهادة تقدير وميدالية المحافظة تقديرًا لموقف الأب مؤكدًا على أن تكريمه لأنه ضرب المثل في التضحية بالنفس من أجل ابنته ليكون نموذجًا للتضحية التي نحتاجها جميعًا من أجل هذا الوطن والحفاظ عليه والعمل على نهضته.



وأعلن "مختار" أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الأب إلى العمل بمركز تمى الأمديد حيث محل ميلاده بعد ندبه للعمل معلمًا بإحدى المدارس الابتدائية بشمال سيناء منذ 18 عامًا.



يذكر أنه عقب عودة الاب لقضاء إجازته برفقة زوجته وأثناء تواجدهم بمحطة قطار السكة الحديد بالإسماعيلية فوجئ بسقوط ابنته “خديجة” البالغة من العمر 11 عامًا على قضبان السكك الحديدية فقفز واحتضنها حتى مرور القطار بسلام لينقذ ابنته من الموت.