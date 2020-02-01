كُتاب وشخصيات عامة بعزاء والد وكيل نقابة الصحفيين (صور)

شارك عدد من الكُتاب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، بعزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأخبار، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



وجاء على رأس الحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحالي، وحنان فكري وأسامة داوود أعضاء مجلس النقابة السابقين، والكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس، والإعلامي إبراهيم حجازي، وغيرهم.



وكان قد توفى إلى رحمة الله تعالى، الثلاثاء الماضي، والد الكاتب الصحفي خالد ميري وشُيعت الجنازة بمحافظة المنيا، وعُقدت مراسم العزاء مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير.