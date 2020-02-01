وزارة المالية السعودية: تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تسهم في تسهيل مناخ الأعمال وتمكن القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأضاف "الجدعان" في كلمة له خلال مشاركته بملتقى "بيبان الرياض"، إن الحكومة تراهن على رواد ورائدات الأعمال ليقودوا تنمية اقتصاد وطنهم خلال الأعوام المقبلة.

وأكد أن الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في المملكة ونمو القطاع الخاص واعدة، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد جزءا حيويا من خطة التحول في السعودية.